涉網上多次發布煽動帖文籲外國出兵助港獨　香港獨立黨男成員還押候訊 (17:38)

被告黃煡聰（40歲）報稱英國皇家音樂學院教師，被控於2022年10月9日至11月1日期間，在香港與其他人串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、互聯網網站、Twitter、Instagram和Telegram發布、提供及/或持續提供陳述和相片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告被指負責管理香港獨立黨的社交平台。根據資料，香港獨立黨於2014年成立，於英國註冊為政黨。該黨提出五大綱領，包括港人授權英國宣布廢除《中英聯合聲明》，要求英美宣布中國非法佔領香港，促英美駐軍香港，及建立英聯邦獨立主權國家等。