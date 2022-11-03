復必泰幼兒版最快明日抵港幼童須打3針 下周起接種中心可提供服務 (17:31)

她又表示，現時一老一幼的疫苗接種率仍然相對偏低，只有60%的80歲以上長者已接種三劑疫苗，稱當局會繼續精準防疫，提高相關群組的接種率。

另外，衛生防護中心公布，本港新增5245宗新冠陽性個案，當中包括416宗輸入個案，死亡個案則增10宗。

變異病毒方面，BQ.1.1本地個案增4宗，累計14宗。輸入個案則增1宗BQ.1.1，累計25宗。學校新增705間呈報陽性個案，涉及441間學校，其中一間幼稚園／幼兒中心有一班須停課一周。另外，多1間安老院舍和5間殘疾院舍呈報陽性個案，涉及6名院友，17名院友列為密切接觸者。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一星期本港新冠疫情的本地個案有下降趨勢，較對上周下跌9.2%，輸入個案則上升5.3%，其中約6成為抵港機場核酸檢測發現，4成為抵港首7日發現，當局指會密切留意變異病毒株的輸入情况。