政府回應陳茂波個案稱判斷康復個案復陽與否涉全盤考慮　非只按病毒量一刀切 (16:55)

徐樂堅又指，每宗康復者的陽性個案需否隔離，均要視乎檢測結果及康復者所提供的資料衡量，當局會審視有關人士的病徵、感染日子、康復時間，再決定是否需採取進一步行動。而由6月1日起，針對三個月內曾感染新冠病毒的抵港人士，署方會根據核酸詳細數據將陽性個案分別判為「康復」、「復陽」、「新近感染」，康復及復陽個案毋須隔離，亦不會獲紅碼。徐亦重申，自9月26日至今，有455抵港人士申報曾經染疫後，並獲快測陰性結果返港後核酸檢測陽性，屬完全沒有病徵、不具傳染力，並未獲紅碼或安排隔離。

被問到海外抵港的康復者會否有活動限制，醫衛局副局長李夏茵解釋，當局自6月16日起規定，相關康復者可除口罩在台上演講，但要符合相關條件，包括要與台下觀眾相隔1.5米，以及不能共用麥克風，而每次使用完應消毒。