政府回應陳茂波個案稱判斷康復個案復陽與否涉全盤考慮　非只按病毒量一刀切 (16:55)

染疫康復後核酸檢測陽性、獲衛生防護中心評定病毒量屬康復者水平的財政司長陳茂波續出席金融峰會。衛生防護中心總監徐樂堅於疫情記者會上重申，新冠病毒康復者若於過往三個月內染疫，康復後檢測再呈陽性時，均不須檢疫，所有入境人士包括政府官員的入境措施及檢測衡量均一致，包括均須於登機到本港前申報快測陰性結果，抵埗後亦要接受核酸檢測。醫務衛生局及衛生防護中心在記者會上，多次被追問判斷康復個案復陽與否的病毒量（CT值）標準，當局均未有交代。徐樂堅解釋，判斷康復個案是否復陽需按每個個案的不同因素全盤考慮，包括「每個個案病毒量下降嘅速度」，故未能提供相關資訊。他亦拒絕評論陳茂波的個案及透露其CT值及所獲的顔色碼。
徐樂堅又指，每宗康復者的陽性個案需否隔離，均要視乎檢測結果及康復者所提供的資料衡量，當局會審視有關人士的病徵、感染日子、康復時間，再決定是否需採取進一步行動。而由6月1日起，針對三個月內曾感染新冠病毒的抵港人士，署方會根據核酸詳細數據將陽性個案分別判為「康復」、「復陽」、「新近感染」，康復及復陽個案毋須隔離，亦不會獲紅碼。徐亦重申，自9月26日至今，有455抵港人士申報曾經染疫後，並獲快測陰性結果返港後核酸檢測陽性，屬完全沒有病徵、不具傳染力，並未獲紅碼或安排隔離。
被問到海外抵港的康復者會否有活動限制，醫衛局副局長李夏茵解釋，當局自6月16日起規定，相關康復者可除口罩在台上演講，但要符合相關條件，包括要與台下觀眾相隔1.5米，以及不能共用麥克風，而每次使用完應消毒。