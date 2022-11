袁國勇論文調亂圖像　美國微生物學會：已撤五篇論文 (16:07)

袁國勇表示,自己最先提醒學會有3篇論文出現圖像重複的情況,隨後透過電腦軟件發現多兩篇論文有同一問題並再通知學會,學會亦再發現多兩篇論文出現相關問題。

袁國勇補充,當時透過電郵與期刊編輯溝通,郵件中向編輯清楚交代緣由,亦提及由於血清樣本已耗盡,無法重新進行「蛋白質印迹」測試等,故向對方徵詢「最能澄清科學記錄的做法(advice on this matter is most appreciated to set the scientific record straight)」,對方隨後建議撤回論文的做法。

學會回覆本報時稱,事件共涉及5篇論文,經檢視後向作者提出提交撤稿申請。學會補充,在所有稿件出版前會分析潛在的抄襲或自我抄襲問題,以「減低出現圖像不適當地重複的情况」(decrease in potential inappropriate image duplications);重申學會會認真對待、按「出版道德政策和程序」徹底審查任何有關被指違反科學道德的問題。