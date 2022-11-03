警涉訛稱涉案人士拒落口供被控　上司質疑涉案警「自編自導」 (15:09)

溫志煒（49歲）被控於2019年3月26日至6月4日間犯案。承認事實指，時任督察林偉是沙田警區刑事調查隊第4隊主管，被告是其下屬。2018年10月22日警方接報指，沙田乙明邨的百佳有約2739港元的貨品不翼而飛，沒有銷售記錄，被告是該案的調查警官。

高級督察林偉供稱，被告向他匯報指，案中共有2箱五香肉丁及2箱Kinder出奇蛋被偷走，相信有車輛接應，惟開案不足一個月，被告以閉路電視自然流失為由，建議終止調查。林稱，警方當時發現有路人目睹疑犯登上私家車，不同意終止調查，着被告聯絡私家車登記車主陳詩媚，惟被告稱到車主家中拍門無人應門。

林後來應上級指示，要求被告向車主錄取警誡口供，被告5月在書面記錄中指，車主拒絕錄取口供並問「點解一定要畀口供？」，被告解釋是上司指示，將林的電郵交給車主。

林指，該份記錄附上車主向他發電郵，以拒絕錄口供的副本，但車主無密碼登入林的電郵，林質疑，除非車主告知被告，否則「點解會知道陳小姐send電郵畀我？」，他察覺有問題，「有理由相信被告自編自導」。