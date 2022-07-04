深水埗5配水庫現有32個類鼻疽陽性泥土樣本　袁國勇：或由配水庫通風口抽入病菌 (13:45)

港大微生物學系講座教授袁國勇則表示，巡視配水庫時發現有20個用作平衡內外氣壓的通風口，估計其中一個感染途徑為泥土中的病菌經通風口抽入配水庫內，增加感染風險。他又指，或因天氣炎熱而水溫上升，導致配水庫水中的游離餘氯含量下降，令病菌得以存活。他強調，配水庫全部食水樣本為陰性，重申本港食水均符合世衛要求，足以保障食水安全。

歐家榮表示，當局共取得471個環境樣本，38個樣本為陽性，其中32個為配水庫泥土樣本，涉及石硤尾配水庫、畢架山配水庫及蝴蝶谷配水庫，4個陽性泥土樣本來自白田邨第10期重建地盤，以及在患者家中的洗手間水喉位及花瓶找出2個陽性樣本。衛生防護中心已去信私家醫生，要求醫生在發現病人懷疑有類鼻疽病徵時，應安排檢測和治療，並作細菌培植，同時須向衛生防護中心呈報個案。

水務署總水務化驗師蔡德業表示，署方已於上月增加供應給深水埗的食水餘氯含量，並加強監測供水系統中的氯含量，稱已安裝監測設施，以24小時實時監控配水庫的餘氯含量，同時他表示，會根據專家建議，調查有關配水庫，以防通風口出現滲漏，並研究在水庫出口加裝紫外綫消毒裝置，以及在通風口加設過濾裝置。

另外，上月25日北角及將軍澳分別錄得1宗類鼻疽個案，被問及相關個案的基因分析及其他區的傳播風險，歐家榮表示，經流行病學調查及走訪患者居所，發現兩個案的基因排序不同，且均與深水埗群組不同，指類鼻疽在本港已是風土病，相信北角及將軍澳的個案與此次深水埗類鼻疽群組無關聯。

袁國勇再次呼籲區內居民，不要使用早上首一分鐘的食水，並建議有發燒、膿腫等病徵或可能感染類鼻疽的市民在求醫時，向醫生告知相關病徵，以進行血清化驗及細菌培植。