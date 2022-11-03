立場新聞案續審　控方指網站留言激起群眾　官質疑不刪留言動機 (12:27)

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、前總編輯鍾沛權（52歲）及時任署任總編輯林紹桐（34歲），鍾及林同否認一項「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪受審。

由於母公司缺席審訊，控方須傳召所有相關證人，今續傳召負責駐守警方國安處的警員14915鄧偉權（音譯），解釋截取立場網站及社交媒體的步驟。

控方提到社交媒體帖文的留言時，郭官詢問留言的重要性，代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟回答，留言有支持有反對，會依賴支持的留言內容，例如稱要制裁中共、加油手足等，會「stir up（激起）」群眾。

辯方資深大律師余若薇則反駁，被告作為網媒，不會篩選有甚麼人留言或留甚麼言，留言亦不代表被告的立場。郭官回應「但係留言係咪真係唔可以刪除呢？」舉例若有人以粗言留言，被告或者可以刪除，建議辯方在結案陳辭解釋，「如果有權篩選、有權刪除，留到截圖嗰日，咁個效果係咩呢？」。

控方在辯方要求下，指出會依賴的留言，並請證人讀出。警員鄧偉權遂在專訪35+初選參選人何桂藍的Instagram帖文下讀出兩則留言，即「全家總動員，票投本土派」及「Chinazi popo go to hell，3萬」，鄧在控方詢問下解釋，「popo」是「反送中運動中入面人哋攞嚟侮辱警察嘅說話」，「3萬」則代表警隊人數。