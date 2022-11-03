政府修例准廢免針紙　郭卓堅申司法覆核被駁回　擬覆核疫苗通行證 (13:19)

申請人郭卓堅早前親自撰寫的入稟狀指出，《基本法》35條提及，香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟。申請人指，行會召集人及各成員修改599L條文，授權醫衛局長執行取消免針紙，惟受影響人士無法上訴，只能向法庭提出訴訟。法例立法必須合情合法，沒有上訴機制是違反《基本法》，故要求法庭頒令法例無效。

法官高浩文在判辭指，他早前裁定醫衛局長無權宣告免針紙作廢，政府和醫衛局長沒有上訴，即接受裁決，這可反映香港法治。有人形容政府修例是「堵塞漏洞」，法官卻指說法不太恰當，認為政府立法時根本沒打算賦權予醫衛局長。政府其後「改變想法」並修例，以懲罰濫用免針紙制度的人，法官提到可循刑事罪行起訴，修例並非必需。

對於被指持涉事免針紙人士無法重新獲取豁免，判辭指出，條文沒容許受影響人士上訴或推翻免針紙作廢的決定，但列明他們可透過其他途徑取得豁免，包括由局長安排接受醫學評估，斷定是否不宜接種疫苗，他們沒被禁止再取豁免，而有關安排合理。申請人稱面對行政困難，只能告上法庭，判辭反駁他誤解599L條文，

判辭又指，申請人對條文及「疫苗通行證」的抨擊欠缺詳述，而法官在另一市民提出、已遭撤銷的司法覆核反駁其理由。由於申請人提出理據沒可合理爭辯之處，亦無勝訴機會，遂駁回申請。