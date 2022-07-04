陳茂波入境核酸檢測「陽性」今續出席金融峰會　政府指病毒量屬康復者水平 (23:48)

新聞稿指出，根據現行入境防疫安排，所有從海外地區或台灣來港人士，均須於預定起飛時間前24小時內進行快速抗原測試，取得陰性結果向衛生署申報方可登機來港。而自本年6月1日起，曾於三個月內感染2019冠狀病毒病的來港人士，即使登機前核酸檢測仍呈陽性，只要24小時內的快速抗原測試結果為陰性仍可登機來港。新聞稿指，根據衛生署紀錄，今年9月26日至10月1日期間，抵港人士中共有455名入境人士申報曾於三個月內感染新冠病毒，於登機前取得快速抗原測試陰性，並於抵港時核酸檢測呈陽性，指有關人士均沒有病徵，核酸檢測的Ct 值相對較高。該等人士經衛生署評估為應不具傳染性的康復個案，而不被列作剛感染及仍具傳染性的確診輸入個案，毋須接受隔離或「紅碼」限制。

新聞稿指，財政司長昨日（1日）抵港後已於香港國際機場接受核酸檢測採樣，結果為陽性，稱Ct值處於康復個案的範圍內，但政府未有公布Ct值水平。衛生防護中心按「既定機制評估其申報康復紀錄及核酸檢測結果」，並審視其臨床情況包括沒有病徵，並於登機前取得快速抗原測試陰性結果，「評估屬於已康復個案」，指毋須隔離，亦不受「紅碼」限制。