鐘錶收藏家吳立基逃稅判囚14個月兼罰82萬 (15:57)

案情指出，被告吳立基（現年61歲）獨資的建基保安工程公司，與騰傑國際有限公司簽定《名錶傳奇》雜誌合約，由被告負責招攬廣告商，兩間公司就廣告收入分帳。被告在12份報稅表中漏報建基保安逾600萬元營業額。被告亦出租其持有、位於大埔道爾登豪庭一個車位，他在3份報稅表中漏報共約4萬元租金收入。

周官引述求情，指被告在鐘表界具有地位，他多次獲邀出席名貴品牌講座，並和內地展開合作計劃，帶領品牌進駐內地市場。辯方稱被告是計劃的核心決策人，若他判監或令計劃投資損失，被告事後亦已向稅局繳清款項。

周官指出，被告於12年內連續犯案，時間不短，他明知瞞稅影響稅局評稅，仍然冒險行事，導致稅局少徵約82萬元，而他屬事件中直接得益者。周官考慮到被告因案件困擾多年，加上他對鐘表界的貢獻，共減刑兩個月，就15罪終判處他監禁14個月，罰款共822,781元。