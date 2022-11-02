首宗套丁定罪案上訴　原審律師指未傳專家證人因沒資源否認失職 (15:50)

已離世的丁屋發展商李欽培，生前涉串謀新界原居民非法轉讓丁權、即「套丁」予發展商，涉案12人裁定串謀詐騙等罪成，判囚2年半至3年不等。他們不服上訴，上訴聆訊今（2日）續審。上訴方盤問原審辯方大律師黃志偉時指出，案件在審前覆核及提訊時，黃已多次被法官斥準備不足，甚至出現12名被告缺席提訊的情況。黃確認發生此事，但重申有指示律師通知被告出庭。
12名上訴人中李欽培已去世，其上訴已遭終止，餘下11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，分別由資深大律師黃佩琪及陸貽信等代表。
上訴方指控，在原審時代表12名被告的原審辯方大律師黃志偉嚴重失職，並傳召他出庭作供。上訴方稱，曾任職地政總署近21年的Christopher Robinson熟悉丁權政策和套丁情况，但原審律師團隊沒有傳召他作供，問黃有否想過傳召專家。另有上訴人的誓章透露，不理解為何沒有傳召專家，又指黃志偉曾提及有「秘密武器」。
黃解釋，指示律師稱沒有資源，故最終未有傳專家。黃又指，未有提及「秘密武器」一詞，但其意思是指《基本法》第40條確立丁權；且他在審訊時會詢問有關條例，各上訴人便可得知何謂「秘密武器」，黃更一度稱「話明係秘密武器，點可以講俾你聽呢？」
上訴方又指，發展商李欽培與其他被告存在利益衝突，質疑黃不應一併代表所有被告，黃則重申，所有被告的抗辯方向均是不同意有參與協議或任何非法行為，故認為可以一併代表所有被告。