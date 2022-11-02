首宗套丁定罪案上訴　原審律師指未傳專家證人因沒資源否認失職 (15:50)

12名上訴人中李欽培已去世，其上訴已遭終止，餘下11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，分別由資深大律師黃佩琪及陸貽信等代表。

上訴方指控，在原審時代表12名被告的原審辯方大律師黃志偉嚴重失職，並傳召他出庭作供。上訴方稱，曾任職地政總署近21年的Christopher Robinson熟悉丁權政策和套丁情况，但原審律師團隊沒有傳召他作供，問黃有否想過傳召專家。另有上訴人的誓章透露，不理解為何沒有傳召專家，又指黃志偉曾提及有「秘密武器」。

黃解釋，指示律師稱沒有資源，故最終未有傳專家。黃又指，未有提及「秘密武器」一詞，但其意思是指《基本法》第40條確立丁權；且他在審訊時會詢問有關條例，各上訴人便可得知何謂「秘密武器」，黃更一度稱「話明係秘密武器，點可以講俾你聽呢？」

上訴方又指，發展商李欽培與其他被告存在利益衝突，質疑黃不應一併代表所有被告，黃則重申，所有被告的抗辯方向均是不同意有參與協議或任何非法行為，故認為可以一併代表所有被告。