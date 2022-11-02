陳克勤關注兩電會否採購俄羅斯平價原油助降電價　謝展寰稱幫助不大 (15:17)

民建聯立法會議員陳克勤於立法會提出口頭質詢，指據報俄羅斯原油近月以75折出售，關注兩電有否考慮向俄羅斯採購能源，以降低電費增幅。謝展寰稱，兩電無向俄羅斯採購原油，而為控制成本，兩電主要與供應商簽訂長期合約及「照付不議」條款，若再向其他供應商加購天然氣只會增加燃料費。他又稱，燃油只用作備用發電機組的燃料，與電力價格關係不大，兩電亦沒有向俄羅斯採購原油。

謝展寰：港監管電力市場勝新加坡

陳克勤又質疑政府監管寬鬆，讓兩電將燃料價格波動風險全數轉嫁市民，「自己就零分擔」，謝展寰稱《管制計劃協議》行之有效，兩電實報實銷，不可從中賺取利潤。他指其他國家採用競爭方式，電力公司在競爭下的總成本投資較本港高，或將加幅轉嫁市民。他舉例，新加坡過去兩年有數間電力公司退出市場，認為本港監管制度有優勢。