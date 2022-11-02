職訓局學生參與中大遊行認非法集結　稱不知示威目的及「光時」口號意思 (14:06)

本案的首被告唐綽謙（案發18歲）為職訓局學生，他承認於2020年11月19日在香港中文大學與其他人參與非法集結。辯方求情指，唐的心智不成熟，他言語發展遲緩和有學習困難，遭校園欺凌，他於2019年感迷茫和受社會氣氛影響，錯誤以為可在事件中獲得朋輩認同而犯案，其間患上創傷後遺症。他早前就另兩案被判入更生中心，服刑連同還押共已一年兩個月。

同意案情指出，中大事前宣布基於公共衛生考慮，會在網上舉行畢業典禮，有人呼籲同日在校內遊行示威。及後，約百名示威者遊行至百萬大道，有人拉起「香港 唯一出路」直幡，穿黑衣的被告唐綽謙戴黑色口罩參與其中。有示威者追罵保安，場面混亂。

唐於同年12月被捕，在警誡下承認有份手持「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起做見證」橫額帶領遊行，他解釋字句意思是要見證香港社會事件，「取勝」是指在反送中案件取勝，但稱不知「光時」口號意思。