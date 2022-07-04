理大衝突鄭錦滿等8人涉爬渠及接走示威者　控方指有被告認商「家長接仔」、「義載取酬」 (13:56)

5名不認罪被告為何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿和林泳汶。控方開案陳辭表示，警方11月17日晚上開始封鎖出入理大的道路，有人爬渠逃走，試圖避開封鎖線。根據渠務署資料，理大內的渠口可以通往暢通道南，涉案暢通道南渠蓋於11月20日凌晨4時曾被打開。

控方稱，事發於11月20日凌晨5時，警員巡邏發現何志豪在路上奔跑。何在警誡下承認，想協助逃出理大者上車離開。警方搜查何的手機，發現何加入群組「救人group」和「認證義載群」，何承認曾討論義載安排。有人曾在群組表示「可以加個細路入來嗎？佢連爬渠都試過……我已經搵咗一日線，佢意志好低」。

至於另外4名被告，控方指稱涉及拉繩爬渠的事件。控方指於11月20日早上7時，警方在紅磡半島豪庭外監視，發現數人在暢通道南渠口外行為閃縮。男子A手拉繩子，陳啟賢涉將繩綁在石柱上，作出拉繩動作。男子B從渠口爬出之後，戴頭燈及防毒面罩的鄭錦滿亦從渠口爬上路面。

控方表示，馮思睿和林泳汶當時在私家車上，屢次下車觀察渠口情况。根據「車cam」錄音，林曾指「個窿愈嚟愈多人去」及「窿位見到有人落去游繩救緊人」。警員在鄭錦滿爬出渠口後，隨即追截拘捕。審訊明（3日）續。