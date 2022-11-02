初選案毛孟靜、馮達浚、李嘉達擬審訊前判刑　另爭議案情字眼 (13:11)

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋、傅悅耳。

代表馮達浚的大律師石書銘陳辭稱，爭議案情部分段落及中文翻譯的準確性，如「假藉民主之名」（under the guise of democracy）的字眼，故希望法官可以審視相關騰本及文章。法官陳慶偉則稱，認罪被告只會節省法庭時間情况下獲得三分一刑期扣減，被告須小心考慮後果。石則指，會在求情階段再作陳辭。

石又提及，欲加入袁嘉蔚的申請，爭議串謀控罪範圍。惟法官陳慶偉指出，袁的申請主要是決定應否由一名法官處理認罪判刑，著石再索取指示。另外，馮達浚欲在審訊前判刑，求情約3小時內。

至於毛孟靜及李嘉達，分別由大律師黃雅斌及陳德昌代表，兩人均希望在審訊前判刑，求情時間分別約40分鐘及少於1小時。

同案5名被告列席旁聽，包括譚凱邦、梁晃維、劉澤鋒、吳敏兒及袁嘉蔚。毛孟靜在聆訊結束後，舉手向法庭表示，原本已申請明天旁聽聆訊，惟因身體不適，故不會到庭。