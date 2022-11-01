派對房間負責人違防疫令一度還押五周上訴得直　官指原審處理不公 (18:50)

原審裁判官杜浩成裁定上訴人余俊穎（26歲）罪成及將他還押5周，以索取背景報告判刑，上訴人還押9日後向高院申請保釋獲批。上訴方爭議，上訴人沒有得到公平審訊，另杜官錯誤地裁定涉案處所為法例下表列處所等。

張官判辭中表示，涉案派對房間案發時舉行私人派對，法例正正規限人群在「派對房間」聚集、開派對，故裁定為法例下表列處所。

不過，張官認同上訴人沒有得到公平審訊，更指杜官的處理方法確令人覺得「咄咄逼人」。如杜官不認同上訴人對「關閉」的見解，不需要與他爭拗；杜官一方面說「關閉」等於「唔開門經營」，其後又稱「我從冇聽過關閉係等於唔經營嘅」，說法互相矛盾，令人無所適從。

張官續指，上訴人辯稱親耳聽到警員說「私人聚會」是允許，認為「關閉」等於不營運，惟杜官裁決時，並無明確指出不信納上訴人哪方面的證供。張官指，警員不可能亦不可以給予法律意見，說法不構成合理辯解，但是任何被告應得到公平審訊，他因誤信警員而違法是求情理由，杜官不單沒有處理此求情理由，更沒有給予求情機會，便將他還押5‍個星期，以索取背景報告，做法並不公平。