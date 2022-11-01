涉首宗套丁定罪案12人不服上訴　質疑原審辯方律師失職 (18:27)

案件由上訴庭副庭長朱芬齡、法官彭偉昌及彭寶琴審理，律政司一方由資深大律師余若海代表；12名上訴人中李欽培已去世，其上訴已遭終止，餘下11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，分別由資深大律師黃佩琪及陸貽信等代表。

上訴方傳召原審辯方大律師黃志偉。黃供稱，當時與12人曾開會數次，索取眾被告的抗辯指示。上訴方稱，審訊時有污點證人作供，其中有證人與被告為父子關係，問黃有否就此向控方商討，考慮將被告轉為污點證人，黃則稱會每宗案件都會為被告著想，但並非每宗都要向控方商討。

上訴方又問，黃志偉有否向眾被告提及，《基本法》第40條為「殺手鐧」、「秘密武器」，指被告均受條例保障；更在詢問被告會否出庭作供時提及「你講嘅嘢有冇我咁叻，有先好比口供」，黃表示，印象中沒有提及「秘密武器」這些字眼，並稱只有着被告考慮「講嘢叻唔叻」。