職工盟三人認未按例向警交資料各罰8000元　鄧建華指違法「受良心所使」非無心之失 (17:52)

3名被告為黃迺元、鄧建華和鍾松輝。鄧建華親自求情指，「違反控罪係良心所使，唔係無心之失」，批評警方並非索取一般行政文件，而是要民間團體「自證其罪」，違反其緘默權。鄧又指，警方具有無限權力，民間無法估計警方如何使用涉案資料，引起寒蟬效應，「我唔會主動將權利拱手相讓，人唔可以扭曲如蛆蟲」。

控方案情指，今年2月17日，助理社團事務主任向3名被告及前職工盟秘書長李卓人發信，要求各人在3月3日或之前交出多項資料，包括職工盟的收入來源、職員資料、曾經舉辦的公眾活動詳情、在香港及台灣等地的資產。

此外，警方要求交出職工盟與多個團體及人物的聯繫詳情，當中包括美國國家民主基金會、美國國際勞工團結中心、香港言語治療師總工會，以及黎智英助手Mark Simon。警方亦索取職工盟從美國國際勞工團結中心收到援助的詳情，並要求交代職工盟專頁中5則帖文的意思。

今年3月，3名被告及李卓人透過律師回信，指職工盟已完成解散程序，無法提供資料。警方後來從職工盟租用的會址及工廈單位，檢取一批會計文件、會議議程、銀行戶口資料等，亦搜出美國國際勞工團結中心向職工盟撥款約240萬元的分包合約（subaward agreement）。控方指稱，被告擁有警方索取的資料，卻沒有按要求提交資料。