機場天際走廊啟用連接客運大樓及登機閘口　設玻璃地板可見飛機「走過腳下」 (17:37)

「天際走廊」行人天橋全長200米、淨高28米，走廊連接一號客運大樓的入口位於12號閘口附近，橋的兩端入口設電梯及扶手電梯，記者實測搭兩層扶手電梯上落橋來往兩端入口，全程需時約6分鐘。

天際走廊原訂於2020年暑假前後完工，機管局工程及科技總監梁永基指，天橋採用組裝合成法建造，組件由廣東中山運送到港，並在機場內的組裝工場焊接組成，因疫情影響兩地運輸，加上航班需求於疫下減少，故重新編排工程時間，延至今年啟用。走廊造價最初預算為9億元，梁指因要與承建商商討延期費用是由誰負擔，未有透露最終造價，但稱與最初估算相若。

天際走廊兩側位置採玻璃地板設計，旅客可透過玻璃看到飛機在腳下從橋底經過，現時最大型的客機A380亦可從橋下通過。橋的頭尾兩端分別亦設預料明年第一季開業的餐廳及今年底至明年初完成工程的觀景台，旅客可於觀景台欣賞機場第三條跑道飛機升降景色，橋上未來亦會有商店進駐。T1衛星客運廊主要供短途機使用，包括香港快運航空，翻查機管局資料，今早已有數班香港快運離港航班獲編配使用T1衛星客運廊。

前往台灣探親的旅客李小姐今午經天際走廊前往客運廊登機，她憶述以往搭接駁巴士時「迫到背脊貼背脊」，現時經天橋前往可自行控制時間，感覺更方便，又指可在橋上看到飛機在腳下經過新奇，估計將成打卡熱點。