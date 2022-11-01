警萬聖節中區執法　拘13司機涉濫收車資、非法載客及酒駕 (15:48)

港島總區交通部及中區警區特遣隊警員喬裝乘客，於蘭桂坊一帶乘搭的士前往港島其他地點。行動中拘捕4名本地男的士司機，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」等。

另外，警方亦喬裝乘客在中區租用4輛客貨車前往不同地點。到達目的地後，司機涉嫌向人員收取車資，人員經調查後相信該4輛客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，4名本地男司機涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

8名被捕男子年齡介乎31至61歲，目前已獲准保釋候查，並須於本月中旬向警方報到。涉案客貨車及的士亦因殘缺及懷疑非法改裝以致不適宜於道路上駕駛，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被人員拖走作進一步檢驗。

另外，港島總區交通部亦在區內展開一連串打擊酒後駕駛行動，包括10次預檢呼氣測試行動，共截查240輛車輛，並向司機接受酒精呼氣測試，以及截查可疑車輛。行動中5名司機涉嫌酒後駕駛被捕。