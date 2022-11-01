八人涉理大衝突期間爬渠離開及接應　三人認罪 (13:36)

8名被告為葉嘉祺、何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、黃逸滔、馮思睿、林泳汶及梁祖光。葉、黃和梁承認妨礙司法公正的控罪，梁原本的危險駕駛罪獲法庭存檔。葉黃二人獲准保釋至下周五（11日）求情及判刑，黃的承認案情將於明日讀出。

葉嘉祺承認的案情指，警員2019年11月20日凌晨5時在何文田巡邏，見到葉及另一男子正奔跑。葉承認在WhatsApp知悉有人從理大逃出，打算以輕型貨車接載學生離開。警方搜查葉的手機，發現提及理大的對話，葉承認曾前往理大找朋友，其間沒有犯法，11月18日爬游繩離開。葉曾在名為「快閃」的WhatsApp群組談及渠口位置，表示「好想入去救人」。

梁祖光承認的案情指，警員2019年11月20日早上7時，發現梁的私家車停泊在暢通道南的渠口附近。有人將繩子綁在石柱上，將兩名戴防毒面具的人拉出渠口，其中包括鄭錦滿。警方追截梁的私家車，梁逆線行駛，撞到女警的大腿，警方在車內搜出索帶、手套和生理鹽水等。梁曾在WhatsApp群組發語音信息，提及「李嘉誠樓有條渠」、「原本想行T Core路軌出世界殯儀館，但好x多狗mon住，想跟隊，睇下渠口出唔出到去」等。