初選案袁嘉蔚徐子見冀審訊前判刑並爭議負責判刑法官人數　趙家賢傾向裁決後判刑 (13:31)

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋及傅悅耳。

代表被告袁嘉蔚的資深大律師祁志表示，就應由多少法官判刑提出法律爭議。就本案而言，律政司長根據國安法指示毋須在陪審團下、並由三名法官組成審判庭審理案件。但祁志提出，認罪被告應循《刑事訴訟程序條例》，由一名法官處理答辯判刑。

祁志亦表示，會爭議袁嘉蔚的涉案角色範圍及應在何時判刑。法官陳慶偉強調並提醒辯方，認罪被告只會在其展示悔意和節省法庭時間情况下，獲得三分一刑期扣減。上述爭議押後於11月28日開庭處理。

被告徐子見的代表大律師黃雅斌亦指，同樣對案情摘要有部分爭議，以及望審訊前判刑，預計求情需時40分鐘。至於被告趙家賢由大律師利琛代表，指趙家賢就着協議，希望於裁決後判刑。

同案6名被告今列席旁聽，包括譚凱邦、梁晃維、劉澤鋒、馮達浚、吳敏兒及毛孟靜。其中有被告於休庭期間叫道「控方證人啊」，梁晃維將手指豎在唇邊示意。