律政司指立場文章為參與初選者「戴光環」、抹黑國安法　推波助瀾反政府 (13:24)

「立場新聞」時任署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，以及「立場新聞」母公司否認一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪受審，審訊今（11月1日）於區域法院進入第二日。控方讀出開案陳辭，指在17篇煽動文章（見另稿）中，立場新聞不單沒與受訪者的「非法立場切割，反而全部包裝為人權戰士」；而各被告細心安排發布該些煽動文章，以「推波助瀾」，加強當時反政府議題的效力。
官裁定立場新聞案17篇被指煽動文章可呈堂 涵初選參選人訪問、區家麟、羅冠聰文章
被告依次為Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。鍾及林穿長袖恤衫到庭，有旁聽者高聲說「早晨」，兩人揮手回應。資深傳媒人區家麟、港台前編導蔡玉玲亦有到庭旁聽。
控方在開案陳辭中，指出立場新聞發布的17篇專訪、網誌及新聞報道具煽動意圖。首3篇文章是3名35+初選參選人何桂藍、鄒家成和梁晃維的專訪。控方指專訪「肆意介紹他們的非法理念」。而在各人「合法被捕後」，立場新聞仍發布羅冠聰撰寫的網誌《香港—美麗島》，攻擊初選案的司法程序，「為佢哋伸冤、為佢哋戴光環」。
至於6篇分別由羅冠聰、陳沛敏、區家麟撰寫的網誌，則涉「肆意抺黑和攻擊國安法」，激起巿民對警方執法和檢控的憎恨，而文章「圴是穿鑿附會」、「污蔑國安法及一眾執法人員」。其時旁聽席傳出訕笑聲。
另一批文章有關流亡海外的羅冠聰、許智峯、梁頌恒及張崑陽。控方指控文章鼓吹港獨並倡議外國制裁，立場新聞沒與其「非法立場」切割，又「美化」羅冠聰「為本着良心為港人爭取民主」。
另外，亦有文章與「12港人」、中大暴動案等社會事件相關。控方指涉中大的文章「美化當日的暴力行為，並抺黑警方的合理執法」；「12港人」相關文章則在社會將事件「炒作為香港及中國政府串謀迫害港人」之際，藉此攻擊政府。