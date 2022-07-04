刀匪扮送貨入屋劫200萬　鄰居憶述有男子拍窗求助　警未幾到場 (13:04)

記者今早（11月1日）到案發單位了解，有一名男子應門，惟記者表明身份後對方隨即關門。居於相鄰單位的老婦憶述，昨晚約7時許，她獨自晚膳時聽到有男子經露台拍其窗門，「佢係露台嗰邊嗌出嚟，『同我哋報警』」。警員未幾到場，惟她指當時甚為害怕，故緊閉窗門，只敢從防盜眼偷望，故不知詳情。她表示曾將單位放租，故與鄰居不相熟，「行過都冇同我地打招呼」，但透露上址一向平靜，坦言現時擔心治安。

現場消息稱，昨傍晚時分，一輛套上假牌的的士駛至文華樓附近停下，車上有6名男子，當中5人下車，分持牛肉刀和鐵筆，假扮送貨，並闖入大廈一單位行劫，當時屋內有3名男子，全被索帶綁起，劫匪掠去35萬元現金、8隻名表及多部平板電腦、電話等，財物共值約200萬元。匪徒逃走時，埋伏的探員立即現身包圍，在地下大堂將5人拘捕，起回全部失物。在樓下的士內等候接應同黨的司機亦被捕。