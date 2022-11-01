調查指近兩成寄養家長計劃三年內退出　分涉移民及健康原因 (12:41)

有關調查由香港基督教服務處負責，並於今年4月至6月期間派發約130份問卷，收回118份有效問卷，當中接近9成受訪者為家庭照顧者，餘下1成為退休人士，平均服務年資為10.7年。

調查亦發現，超過4成寄養家長年齡已達到60歲或以上，50歲以下的則只有不足兩成，反映寄養家長出現老齡化問題。作為寄養家長之一61歲的黃太，由2007年起加入寄養服務，共照顧過4名女童。她指，有時甚至要「倒貼」寄養津貼予寄養兒童，建議政府可完善替假支援配套及增加寄養津貼，希望可提高吸引力並阻止寄養家長流失。

香港基督教服務處寄養服務總主任江嘉慧指，今年的確較多寄養家長因移民而選擇退出服務。她指經初步調查，發現至少有5至6個家庭因移民而退出，令她感到可惜。

根據社署資料顯示，截至今年3月31日，有124名兒童未能成功配對寄養家庭，加上190名兒童仍在配對，故現時共有314名兒童正等候寄養家庭。而每月平均可供配對的⼀般寄養家庭只有29個，即每10個申請寄養服務的兒童，只有1個兒童可以有機會嘗試配對。