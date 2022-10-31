政府稱將壓縮程序加快興建本港第二座焚化爐 (18:39)

政府計劃於屯門曾咀興建本港第二座焚化爐，環保署副署長胡偉文今午出席立會環境事務委員會會議時表示，政府早前表示第二座焚化爐會於2030年代初落成，政府會透過壓縮程序，例如同步進行公眾諮詢及環境影響評估等，希望加快進度，最快於2025年招標，但暫時仍未能預期何時落成。胡偉文又指，第2座焚化爐選址位於曾咀，佔地18公頃，若用盡該幅土地，焚化爐容量會由早前公布每日處理4000公噸廢物增加至5000公噸，較現時正在興建的石鼓洲焚化爐，每日處理3000公噸廢物為大。
另有議員關注本港未來的發電燃料組合，環境及生態局長謝展寰表示，本港已訂下中期減碳目標，力爭在2035年把碳放總量從2005年水平減半，本港會逐漸淘汰燃煤發電，另會大幅增加使用可再生能源，以及試用氫能發電等，當局會視乎未來的能源價格，以制訂長遠能源組合。
另外，政府建議修改《噪音管制條例》，規管家居裝修噪音及擴音器叫賣。謝展寰表示，現時已有靜音拆牆機器，與傳統設施比較，拆牆產生的噪音會由80分貝減至55分貝，「相比之下好似無晒聲」，當局打算禁止使用10公斤以上的撞擊式工具；至於10公斤以下的撞擊式工具如鑽孔機等，須預先呈報，環保署會限制使用時間及日數等。