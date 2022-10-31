政府稱將壓縮程序加快興建本港第二座焚化爐 (18:39)

另有議員關注本港未來的發電燃料組合，環境及生態局長謝展寰表示，本港已訂下中期減碳目標，力爭在2035年把碳放總量從2005年水平減半，本港會逐漸淘汰燃煤發電，另會大幅增加使用可再生能源，以及試用氫能發電等，當局會視乎未來的能源價格，以制訂長遠能源組合。

另外，政府建議修改《噪音管制條例》，規管家居裝修噪音及擴音器叫賣。謝展寰表示，現時已有靜音拆牆機器，與傳統設施比較，拆牆產生的噪音會由80分貝減至55分貝，「相比之下好似無晒聲」，當局打算禁止使用10公斤以上的撞擊式工具；至於10公斤以下的撞擊式工具如鑽孔機等，須預先呈報，環保署會限制使用時間及日數等。