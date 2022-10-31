「起底」刑事化首案開審　裝修公司董事否認控罪 (18:48)

修訂控罪指，被告葉駿軒（31歲，公司董事）去年10月19至29日在香港，分別未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，披露其個人資料，即姓名、綽號、住址、手提電話號碼及其僱主的名稱，意圖導致或罔顧該披露會否或可能導致該當事人或其家人蒙受指明傷害，而該披露導致該當事人或其家人蒙受傷害。

男事主X作供表示，他的女友Y去年3月透過「白居二」購入一個二手居屋單位，兩人打算結婚後入住單位，故需要裝修。X和被告事前認識及會相約飲酒，當X得知被告從事裝修公司後，遂請對方負責工程並簽合約，X分期支付約24萬元款項，而工程需於9月限期前完成。不過，當時單位窗台拆了未裝好，而且電制漏電。

被告於一個月後仍未處理上述問題，卻稱已完成工程，X拒絕繳付6萬元尾數。其後X在facebook群組「裝修佬聯盟」及「裝修 設計 清拆 還原 好師傅 報價 分享平台」，發現被告發帖公開X和Y的個人資料、僱主及涉案單位片段。被告稱「工程完成度為99%」，但兩人「唔找數」及要求加裝防盜眼等。

X指因本案不獲升職，他亦接到來電稱，若他不付款，單位內所有裝修將被拆除。X對此感到「震驚、憤怒、失望」，他擔心人身安全，故曾換掉門鎖。