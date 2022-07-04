新一年度長策總房屋供應量不變　料房協房委會未來五年將建12.8萬單位 (16:46)

公營房屋方面，當局指已覓得足夠土地，足夠興建約36萬個公營房屋單位，以滿足長策訂立的公營房屋需求。有關供應約38%來自新發展區及大型發展項目、約37%來自用地改劃，其餘來自發展棕地群、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠地盤部分上蓋等。此外，房屋局預計，截至上月底，房委會及房協在2023/24至2027/28年度的5年期，將興建約12.8萬個單位，較去年公布的5年期有所增長。

房屋局指，在首5年內（2023/24至2027/28年度），只有約三分之一單位能夠落成，另外三分之二的單位要在之後5年，即2028/29至2032/33年度才能落成。

至於私營房屋，政府稱未來3至4年一手私人住宅物業市場供應量預計為9.5萬個單位，較去年多1000個單位，政府會爭取在未來5年，透過賣地及鐵路物業招標，為市場提供可供興建不少於7.2萬個住宅單位的土地，並有信心在未來10年滿足到提供12.9萬私營房屋單位的目標。