612基金案　辯方結案指信託人之間無相互權利及義務故不屬社團　官質疑說法 (15:57)

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威，今天均有到庭。

代表陳日君及何秀蘭的資深大律師彭耀鴻指出，條例中就「社團」的中文定義包括「一人以上的合夥或組織」，英文譯法卻為「association of persons」，包含的意思更廣。惟主任裁判官嚴舜儀認為，單獨一人必然無法成為社團，採用同類原則去詮釋，「仍然覺得無分別，只係文法問題」。

彭續指，控方早前提出的1972年標會案例，有關判辭提到條例對「社團」的定義模糊，要決定是否屬於社團，需考慮各種指標，包括成員之間是否有相互權利及義務。本案而言，辯方認為各被告並無相互權利與義務。

嚴官即質疑，首5名被告作為信託人，公開地以基金名義籌募資金，而只要得到其他信託人同意，他們便可以動用眾籌得的金錢，反映各人有決策權，反問「呢啲唔係權利嚟架咩？」。惟彭指出可從另一角度探討，事實上各被告無權強制其他信託人出席會議，可證明他們之間無相互權利。