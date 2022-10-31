涉前年七一刺傷防暴警案　大學生判入教導所 (15:49)

被告羅玨琛案發時17歲，現年20歲，現為大學三年級生。姚官早前押後本案判刑，以待索取教導所報告。辯方今求情指，教導所報告的內容正面，顯示被告品學兼優和有悔意，適合判入教導所。辯方透露，被告的父親因事件中風，母親則有嚴重失眠，被告每個學期都向校方申請休假，將來能否保留學位仍是未知之數。辯方又指，被告在求情信向涉事警員致歉，反映被告已認清是非對錯，態度難得可貴。

姚官聽畢表示，涉案暴動有逾300人參與，性質嚴重，但考慮被告在案中的角色、參與程度和案發年紀，更生因素較重要。姚官採納教導所報告建議，就兩罪判被告入教導所。散庭之前，姚官提及被告在求情信流露悔意，親友亦給予正面評價，寄語被告要好好反省，早日完成學業，被告聞言表示「明白」。

本案有3人認罪，同案工程師黃鈞華（26歲）判囚5年，學生周霈霖（21歲）則判囚33個月。