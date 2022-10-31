兩人涉金鐘「反極權」遊行暴動罪成候判　官明言提升量刑起點 (14:51)

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰、案發時15歲的馮姓男生、案發時14歲的男生、從事資訊科技業的曾憲嘉、碩士生黃昱翔、劉燕嫦、游茜茹和髮型師范瑜。

被告謝曉峰和14歲男生早前否認暴動罪受審，其餘6人先後認罪還押。暫委法官鄭念慈裁決指，警方當日政總隱蔽式大門衝出夏慤道前，謝曉峰和14歲男生身處暴動的核心範圍，兩人都曾向政總擲物。鄭官表示，兩人均穿上深色衣物及防毒面具等，以便隱藏身分，故認為兩人並非無辜的第三者或者途人，裁定兩人暴動罪成。

辯方求情指，謝曉峰曾獲港大博士學位的錄取通知書，為了應付本案審訊，他希望盡快賺錢養家，所以推卻修讀博士的機會。辯方透露，退休裁判官、現任傳道人曾繁凱分別為謝曉峰和曾憲嘉撰寫求情信，冀法庭額外施恩。

庭上透露，14歲男生在本案發生後另涉汽油彈案件，有縱火及管有物品意圖損壞財產的案底，經刑期覆核後，在該案判入勞教中心。鄭官考慮後，下令為14歲男生及馮姓男生索取教導所報告。