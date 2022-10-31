男補習教師拍女學生大腿兼摸臀裁定非禮罪成　判監21個月 (13:36)

辯方求情稱，被告吳慶龍（48歲）的父親出現軟組織腫瘤，需要截肢，更受柏金遜症受困，被告亦表示歉意。裁判官陳炳宙判刑稱，被告的悔意來得太遲，即使他平常做義工及捐款，但他干犯嚴重罪行，直言「這些優點顯得微不足道」，且他明知需要照顧妻子及父親仍然犯案，「實在罪無可恕」。

裁判官裁決時稱，被告於2021年1月某天，抱起事主X時接觸其背部、右手觸碰其右胸側，陳官指被告抱起X的目的可疑，惟控方未能證明屬猥褻意圖，裁定此罪罪脫。

至於被告在去年12月4及31日，補習期間拖X的手、以手指觸摸其腋下；曾問X是否處女及提及處女膜等，並指X答錯問題，拍其大腿、臀部。陳官指，被告沒有合理理由接觸X左胸側、大腿，更遑論是臀部。一名正常的老師並不會向學生詢問是否處女，指被告刻意提及性愛引起X好奇，斥被告深懷不軌，他更以答錯問題掩飾其侵犯行為，直言猥褻意圖昭然若揭。

另被告在今年元旦補習時無故拖她的手、以「公主抱」抱X，並接觸X的胸側，被告更把右手曾伸入X的睡褲內，隔着內褲摸其臀部等。陳官稱不接納辯方所指，被告是想得知X的體重才抱她，且腋下、胸側位置敏感，一名思想正確的男子不會隨意觸摸異性這些部位。被告用手伸入X的褲內，明顯是有意圖侵犯，裁定被告除猥褻意圖，並無合理理由作出一連串的行為，裁定他3罪罪成。