「立場新聞」涉煽動案開審　將先爭議涉案文章有否超出檢控時限 (12:18)

3被告依次為Best Pencil （Hong Kong） Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲）。兩人自去年12月尾被捕，已還押10個月，今由囚車押解到庭，不時與旁聽親友揮手，數度遭懲教人員阻止。

資深大律師余若薇及大律師黃卉儀一同代表兩名被告；控方代表則是律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟及署理高級檢控官徐倩姿。

控辯雙方同意要先處理法律爭議再開審，即法例訂明本控罪的檢控時限須在案發後6個月內，但控方依賴的17篇文章中至少10篇文章超出期限。控方主張本案是根據《刑事罪行條例》159A的串謀罪提控，不受檢控期規限，且檢控期限外的控罪屬「外顯行為（overt act）」，可反映各被告「持續」串謀犯案。

辯方則反駁，《刑事罪行條例》159D列明，若相關罪行的法律程序期限已屆滿，便不得控以串謀罪行。控方列出「案發開始」的日期是2020年7月7日，案情橫跨18個月，明顯超出煽動罪的6個月檢控期限，質疑控方不能以159A「繞過（circumvent）」此期限。

辯方續指，控方案情追溯至由蔡東豪成立的「主場新聞」（立場新聞前身），反問控方若要依賴「外顯行為」，為何沒有涵蓋主場新聞的文章，為何選擇檢控該18個月內發布的文章。