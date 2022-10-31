黎志華表示，8月尾承辦商前往梧桐寨村視察後，判斷有關樹木已枯死，屬高風險，但毋須即時移除。按照現時機制，承辦商應在視察後3日向署方提交報告，而涉事樹木根據現時指引應在4星期移除。他認同署方應負監督責任，將視乎個案嚴重程度及合約條款，追究承辦商責任，包括終止有關承辦商投標。他透露，現時有關承辦商仍為政府提供服務。他又表示，未來會檢視有關機制並改善或修訂指引，讓承辦商優先處理風險高的樹木，並已委派副署長檢視部門的樹木管理及投訴機制。

出席同一節目的梧桐寨村另一村代表丘觀連則稱，8月底承辦商視察時未有人知會他們，指涉事大樹已枯死，樹皮亦開始脫落，樹根亦被白蟻蛀食，樹下常有村民乘涼及拜神，村民亦曾多次投訴有枯枝跌落。他質疑政府未及時處理，稱事主考慮到即將過年，又未知政府何時會處理，故自行鋸樹。

地政總署於事發第二日（29日）前往梧桐寨村視察，共檢視60棵樹，其中17棵樹被判斷爲枯死須移除，另有15棵樹需修剪。而丘觀連則稱，「事後斬哂全部生嘅樹都冇用」，並指曾致電樹木辦，但對方回應不負責處理有關問題。他還指，很多行山人士曾指前往梧桐寨村瀑布道路兩邊多傾斜樹木，認爲有潛在風險，但這些樹木卻由漁護署負責。

教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇於同一節目上表示，塌樹照片中可看出該樹已枯死一段時間，風險相當高，認爲有關承辦商在視察後未能及時提交報告屬不負責任，指即使未能及時處理，亦至少圍封，阻止行人靠近。他還表示，現時樹木問題有多個部門處理，樹木辦再作統籌，建議當局交由一個部門集中管理樹木。