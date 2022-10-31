商湯擬增港僱員人數回應施政報告「搶人才」　稱引入科企有利營商生態 (09:28)

2014年在港成立的商湯科技現時在全球有5000多名員工，研發人員佔七成，本港員工逾150名。尚海龍稱，人才是創新科技「最基本的元素」，今次《報告》有很大篇幅鼓勵人才來港發展，為此其公司將擴大本港招聘員工的比例，並豐富本港產業板塊，考慮在港設立更多的「BU（Business Unit，業務單元）」，「（人手）增長幅度都高」，詳細增聘量待年底落實。

《報告》較多著墨提供入境簽證便利、留人才則佔比較少，尚海龍以其公司為例，認為要確保人才供應，有需要在上游做足工夫。例如他們成立之初已與各大學建立「聯合實驗室（co-lab）」，使相關研究人員在論文研究時，能與其公司所需相互配合、人才亦可透過實習提早適應企業環境，再在畢業後選擇留在該公司工作，因為此安排，其公司現時在全球有約250名員工為博士或博士候選人。

《報告》提到目標5年內，吸引至少100間有潛力和具代表性的創新科技企業到香港營運。被問到作為本身已在港的科企，政府打算引入更多企業會否加劇競爭，尚海龍認為，有更多大型企業來港，將更有利其發展。

他解釋，創新科技需有上下游配合，其公司提出創新方案後，再由另一間公司作「value-added services（加值服務）」，才能構成「innovation chains（創新鏈）」。他以美國矽谷為例，有很多軟硬件公司匯集，才可吸引到全球最頂尖的人，「若一個地方只得一間role model（模範）公司，難被稱為國際創新科技中心，必須要有一個（科企）集群」。

商湯的人工智能應用範疇包括醫學圖像分析、智慧城市等。尚海龍表示，若單有人工智能技術並無價值，而是需要配合並應用於其他工序，例如在工業生產上，與傳統生產方法相比，若應用人工智能後，可提升產能或降低生產成本的話，才有價值。因此他歡迎政府引入更多企業，令本港應用人工智能的場景更多豐富。

《報告》提出「留人才」措施，包括外來人才成為永久居民後，可獲退還在港置業的額外印花稅。商湯新興創新事業群研究員王皓琦表示，她在港已經6年，首4年在科技大學讀計算機科學課程，畢業後的兩年間均在科學園「創新斗室」居住，留港主要是因為喜歡在港可與各地人才交流及「有山有水」的自然環境，暫無意置業，故此退稅不影響她留港意欲。

來自美國、負責人工智能教育的商湯高級項目經理Alton Lor表示，在港生活7年，留港主要原因是有家人在港，住屋上沒太大困難，同時他母語雖為英語，但在港沒語言障礙，「不感到自己是外人」，而在港有不少和國際合作機會，因此有意在港繼續發展。