天水圍男子遇襲命危　重案組拘涉嚴重傷人男子 (20:41)

涉傷人被捕的46歲男子姓王，報稱無業。據了解，兩人經朋友介紹相識，其後羅以約2000元向王購買兩部二手單車，及後疑因單車部分功能損壞，雙方曾因單車買賣而發生爭執。

事發於昨午5時許，警方接獲報案，指一名男子於天恩邨恩盈樓對開遇襲，頭部受傷昏迷倒地。傷者後腦受傷流血，由救護車送院治理，另一涉案男子事後已逃離現場。警員將恩盈樓對開的行車及行人路封鎖，檢獲兩截金屬棍、均有多處凹陷及輕微彎曲。經初步調查相信，兩人互相認識，不排除涉及金錢糾紛引起爭執，繼而動武。事發時有人持金屬棍襲擊傷者，對方亦以金屬棍格擋，相信其後羅被擊中頭部受傷倒地。

元朗警區刑事總督察戴玉麟表示，嚴重傷人案發生後，重案組探員翻查大量閉路電視片段及經深入調查，今凌晨4時許在元朗區拘捕一名46歲姓王男子，涉嫌傷人被捕，由探員帶署扣留調查。警方其後檢獲涉案的金屬棍，並在王寓所搜出犯案時身穿的衣物。案發後，探員在現場附近垃圾站發現棄置的晾衣架，不排除施襲及格擋的金屬棍為晾衣架的支架部分。