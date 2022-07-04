五公共屋邨試行廚餘收集計劃　環保署擬下年度擴展至100座公屋 (17:44)

公共屋邨廚餘收集試驗計劃首階段涉及5個公共屋邨，包括香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、堅尼地城觀龍樓及柴灣連翠邨。試驗計劃採用具備防滿溢及除味裝置的智能回收桶收集廚餘，收集到的廚餘會運往O．PARK1處理，將其轉化為能源及堆肥，而環保署會透過《綠綠賞（電子）積分計劃》等，提供誘因鼓勵居民參與。

環境及生態局長謝展寰今日出席石排灣邨的試驗計劃宣傳活動時表示，現時家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約7成，而全港有3成人口住公屋，因此以公屋居民為目標，推出試驗計劃，鼓勵居民把廚餘源頭分類、收集及循環再造。

此外，政府亦透過回收基金資助私人住宅樓宇申請使用智能回收桶收集廚餘，並會為參與屋苑提供免費廚餘收集服務，鼓勵家居廚餘回收。首個獲回收基金資助的大型私人屋苑已於去年11月展開計劃，基金已批出15個特邀項目，支援住宅樓宇採用智能回收桶技術收集廚餘。