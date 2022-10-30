新冠疫情｜新增5210宗陽性及12宗死亡　未錄新變種個案 (16:52)

死亡個案新增12宗，全部在公立醫院離世，涉及6男6女，年齡介乎56歲至102歲，當中1人來自院舍。12名死者當中，1人已打4針，6人打3針，4人兩針，1人沒打針紀錄。

院舍方面，新增3間安老院舍呈報3宗院友陽性個案，以及7間殘疾人士院舍呈報8宗院友陽性個案。3間學校各有1班需停課7日，涉及1間幼稚園或幼兒中心、1間中學和1間特殊學校。

至於變種病毒，今日未有錄得Omicron新亞系的輸入或本地個案。

呈報陽性個案的安老院舍：

樂善堂梁銶琚敬老之家 (九龍黃大仙竹園南邨華園樓2字樓)

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心 (新界葵涌葵盛東邨盛和樓地下（部分）及二樓（部分）至七樓)

博愛醫院屯門護養院 (新界屯門兆麟街2號)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍 (新界將軍澳茵怡花園第5座一層平台)

基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心 (新界將軍澳尚德邨尚美樓地下A室及1樓至5樓)

保良局原馮寶添紀念宿舍 (九龍觀塘翠屏(南)邨翠桐樓2樓)

路德會何文田宿舍 (九龍何文田邨欣文樓5樓(部份)及冠暉苑高暉閣(B座)5樓(部份))

香港紅十字會順利宿舍 (九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31及32A室)

利民會環翠之家 (香港柴灣環翠邨富翠樓地下101-108號及一樓201-208號)

基督教家庭服務中心尚恩家舍 (九龍深水埗蘇屋邨茶花樓2樓)