警方今明於蘭桂坊一帶實施人群及交通管制　籲市民勿停留斜路樓梯 (17:22)

警方中區警區助理指揮官（行動2）周詠儀表示，警方今明兩日將就萬聖節活動，於德己立街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中因應人群及交通作出管制措施，包括封路。周表示，封閉道路會予市民作排隊之用，相信措施有助騰出空間予市民有足夠地方排隊進入及離開蘭桂坊。

另外，警方會在上述提及的道路騰出部份作「緊急通道」，周說：「萬一有任何事件發生，我們警方或相關人士可盡快去到案發現場處理案件。」她又說，今明兩日蘭桂坊亦會實施單向人潮管制，並進行人流掃蕩，避免市民在街道、斜坡作過份停留及聚集；警方或會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛。

被問及是否因南韓發生人踩人意外而作出相關管制措施，警方表示，每年均在蘭桂坊一帶進行相關措施，而今年的部署與去年相若，強調署方每年會針對措施作檢討及優化，以加強行動效率。至於蘭桂坊外的地區，警方稱已預備足夠警力處理突發事件。

保安局長鄧炳強今日出席活動時稱，港人很守規矩，相信只要大家注意安全、留意警務人員指示，相信可安全度過節日。