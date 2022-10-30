疫下僱主拖欠強積金供款增　積金局發通知書較疫情前增3成 (12:01)

劉麥嘉軒表示，若僱主未有在付款通知書所定的限期前補交拖欠供款，積金局會聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，並要求僱主即時補交所有拖欠供款及附加費。若僱主繼續拖欠供款，會向僱主展開民事申索程序，代受影響僱員入禀法庭追討欠款及附加費。若僱主清盤或破產，積金局會為受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明，若其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入受影響僱員的強積金帳戶。

她說，上年度積金局成功為逾8萬名僱員追討約1.4億元拖欠供款及附加費，而今年度首6個月，積金局成功為超過5萬名受影響僱員，追討約共8,400萬元拖欠供款及附加費。

劉麥嘉軒在網誌表示，積金局推出新措施對付違規個案，要求強積金受託人完成處理僱主供款後，須以電郵通知計劃成員，當局亦準備延長熱線服務時間，方便有需要者向局方查詢或投訴。她又稱，當積金易平台啟用後，積金局更可透過平台直接收到拖欠供款報告，更快捷採取針對性的執法行動。

積金局近年向拖欠供款僱主發付款通知書數目

年度：每月平均發出付款通知書數目（對比2019-20年度升幅）

2019-20：21,758（-）

2020-21：25,333（+16%）

2021-22：26,458（+22%）

2022-23（今年4-9月）：28,500（+31%）

資料來源：積金局