外訪染疫　陳茂波稱病徵漸減　如未能親身出席金融峰會將視像參與 (10:59)

陳茂波表示，今次行程是他自擔任財政司司長以來首次到訪中東海灣地區，也是疫情爆發近三年來的首度外訪，形容收穫甚豐，除了與當地政府官員、主權基金、企業代表會面外，亦向當地政商領袖介紹香港的獨特優勢，及推廣香港作為資金與機遇匯聚的獨特平台，並積極 「說好香港故事 」。

他又說，在沙特阿拉伯首都利雅德出席第六屆「未來投資倡議大會」（FII）時，不少國際金融企業的高層都向他表示，「稍後會轉到香港，出席即將在香港舉行的國際金融領袖投資峰會，大家都很期待這場在香港首次舉行，亦是自疫情以來首場實體的大型金融盛會」。

日前有美國國會議員批評多間美國金融機構高層來港出席國際金融領袖投資峰會，將粉飾特區政府侵犯人權的行為。陳茂波在網誌批評，當全球經濟正面對嚴峻挑戰、應同心合力之際，「有些外國政客卻基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段抹黑正常的金融業界交流，甚至以敵對思維搞干擾，此等狹隘視野與消極的做法，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。」