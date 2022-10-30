中大委任奧美公關換校徽 遴選委員會包括兩副校長 (00:56)

中大指，經過招標後落實中標公司，共有三家公司提交標書並參與招標遴選面試，於去年1月委任顧問公司奧美公共關係有限公司。遴選委員會由中大常務副校長、副校長（行政）、工商管理學院院長、一名中大校董會成員、傳訊及公共關係處處長組成。中大指，委員會的建議由大學投標管理委員會批准，符合大學的採購政策和程序。

中大又指，計劃的決策事宜由督導委員會負責。另有一項目小組，由專業及行政服務單位的十名代表、一名學院秘書及一名書院秘書組成。而傳訊及公共關係處處長則負責就相關活動的規劃和實施提供支援。

中大續指，形象更新計劃的運作和行政事宜由傳訊及公關係處處理。傳訊及公關係處直接向大學副校長（行政）及秘書長匯報，直至去年9月協理副校長（校外聯繫及推廣）上任後，該處則向該協理副校長直接匯報。而該協理副校長向副校長（行政）及秘書長匯報。

對於外界關注計劃開支，中大指涉及商業資料，未能透露，但所有資金已獲大學的資源分配委員會批准。該委員會負責將預算分配予各院系及單位，並撥款予各項目及計劃。中大指，是次計劃的開支，將會在校董會上匯報。