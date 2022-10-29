入境事務學院開放日　緊急應變隊首次戰術演示 (19:52)

家長溫小姐帶同7歲女兒第一次參加入境事務學院開放日，認為其內容有趣豐富，並指有助更深入認識入境處的歷史及工作。她又說，非常開心可以觀賞首次「緊急應變隊」的戰術演示，形容女兒在觀看期間「都拍爛手」。而在入境處工作逾30年、現時已退休的譚先生，專程前來參加開放日，他表示戰術演示非常震撼，同時亦代表入境處有新發展，期望未來有更多「新血」加入。

開放日亦可讓市民親身體驗「非觸式e道」設施，只需要使用個人資料加密後的二維碼及配合容貌識別技術核實身份，就可以快速自行辦理出境手續，過程中無需接觸任何設備。入境處長區嘉宏表示，今年年底會全面推出電子簽證申請，以配合施政報告提及的「搶人才、搶企業」政策，方便及加快相關人士入境程序。

另外，開放日展示中式步操和樂隊表演，以及向公眾介紹入境處青少年領袖團。為成員之一的中四學生吳萃恆表示，參與領袖團活動已有兩年，團內活動有助他了解入境處工作，並期望日後能成為入境處一員。