警方圍堵理大案「12港人」郭子麟及IVE生今求情 法官押後除夕判刑 (13:25)

兩名被告為IVE學生林敏諾（現22歲）及港大工程系學生郭子麟（現20歲），兩人與同案11人同被於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，11人的案件將於12月3日裁決。

辯方求情指，郭子麟初中的學業成績不理想，幸好得家人及師長幫助，克服了身體問題，成績名列前茅，再成功考入港大就讀心儀課程。不過辯方指，郭完成大學一年級後休學至今，據辯方所知，一般大學課程設6年限期，因此2023年9月是「最尾的一班車」，希望法庭考慮郭在另案服畢的刑期等，讓他有機會趕上尾班車。

辯方續指，林敏諾至今已還押6個月，他在求情信中表示深感後悔，自覺愧對家人，即使面對不短的刑期，但他沒有荒廢時間，反之在獄中培養閱讀習慣，積極裝備自己，盼將來成為社工，幫助有需要的年青人。辯方又指，冀法庭考慮被告認罪、在獄中表現積極上進，先索取勞教中心報告，惟法官認為勞教中心不足以反映刑罰，拒絕索取相關報告。