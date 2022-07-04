警方圍堵理大案「12港人」郭子麟及IVE生今求情 法官押後除夕判刑 (13:25)

2019年11月警方圍堵理大，有市民在附近發起「圍魏救趙」行動引發警民衝突，其中13男被控暴動等罪，涉「12港人」案的郭子麟及IVE學生林敏諾早前承認暴動罪，今（29日）在區域法院（移師至西九龍裁判法院）求情。辯方指，郭子麟努力考入港大，如今正處於休學，希望在2023年9月趕上「尾班車」，繼續修讀心儀課程。暫委法官香淑嫻聽畢求情，將案件押後至12月31日判刑。
兩名被告為IVE學生林敏諾（現22歲）及港大工程系學生郭子麟（現20歲），兩人與同案11人同被於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，11人的案件將於12月3日裁決。
辯方求情指，郭子麟初中的學業成績不理想，幸好得家人及師長幫助，克服了身體問題，成績名列前茅，再成功考入港大就讀心儀課程。不過辯方指，郭完成大學一年級後休學至今，據辯方所知，一般大學課程設6年限期，因此2023年9月是「最尾的一班車」，希望法庭考慮郭在另案服畢的刑期等，讓他有機會趕上尾班車。
辯方續指，林敏諾至今已還押6個月，他在求情信中表示深感後悔，自覺愧對家人，即使面對不短的刑期，但他沒有荒廢時間，反之在獄中培養閱讀習慣，積極裝備自己，盼將來成為社工，幫助有需要的年青人。辯方又指，冀法庭考慮被告認罪、在獄中表現積極上進，先索取勞教中心報告，惟法官認為勞教中心不足以反映刑罰，拒絕索取相關報告。
相關字詞﹕理大；12港人；