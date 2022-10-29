海關檢1.8噸液態冰毒　市值11億　屬歷來最大宗冰毒案 (12:48)

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮表示，海關經情報交流，本月14日在機場檢驗一批由墨西哥經香港往澳洲的貨物，在3個大型變壓器的暗格中，檢獲76公斤冰毒，市值約4600萬。海外其後於10月20日，從預報資料庫中發現將有椰子水由墨西哥抵港，認為在非出產來源地有多達4噸椰子水並不尋常，對上一次有墨西哥椰子水來港已是2016年，當時只有6公斤，加上在網上未能找到澳洲收貨公司資料，更令人懷疑。他指，椰子水的南美付運人、香港收貨人都是跨國物流公司，預計會在擺放在香港貨倉一周，再轉運澳洲，相信做法是「漂白」貨物，減低在澳洲被抽查風險。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官歐陽文政指，海關在23日於葵涌海關大樓為貨物驗貨，發現4卡板、共600箱椰子水與其他貨物放在同一併裝貨櫃，其中2卡板、共150箱椰子水有可疑，包括紙箱有污跡、白色晶狀物，樽蓋部分畫有箭咀，並有滲漏，而X光影像顯示與一般椰子水有分別。海關經化驗後，在該150箱椰子水中檢獲約1.8噸懷疑液態冰毒。

李嘉明表示，涉案椰子水在南美洲封箱後，採極迂迴海運抵港，再轉運澳洲，相信與採同一路線的變壓器空運案為同一龐大跨國犯罪集團，形容集團採空運及海運、不同形態冰毒，花心思運毒。他稱，在港未有拘捕任何人，已就案件通報世界海關組織，同南美、大洋洲合作打擊毒品，不排除在其他地區會有拘捕行動。他表示，截至今年10月，海關已檢獲5.4噸毒品，較去年同期的3.1噸升7成，當中3噸為冰毒，亦較去年全年的1.25噸增加，海關會繼續加強打擊毒品。