盧寵茂指醫生涉濫發免針紙對醫療界「好大侮辱」 稱新法例清晰會根據個案評估 (12:15)

被問及修例中「合理懷疑」的具體準則，盧寵茂未説明具體指標，舉例指有涉事醫生不在香港的情况卻發出免針紙，亦有醫生一天之內連發384張免針紙，指二者均爲未作出正確的臨床判斷，可作爲被「合理懷疑」的例子，續稱局方擔憂相關醫生所發的「假的免針紙」會危害市民健康。

盧寵茂透露，現時共約1.8萬張涉案免針紙有效，其中有26人涉嫌作出違法行爲被警方拘捕，804人已索取新的免針紙，約佔整體個案的4%，2042人接種疫苗。他強調法律清晰，會根據個案作出評估。

他重申，接種疫苗對防疫非常關鍵，又指疫苗接種率不足導致本港今年初第5波疫情形勢嚴峻，強調疫苗可有效降低重症率及死亡率。他今日亦於港台節目《星期六問責》表示堅持「疫苗通行證」令現時社會有放寬防疫措施的空間，指不能忘記「9000人死亡嘅慘痛經歷」，須堅持「疫苗通行證」。

被問及何時會放寬至「0+0」，他則表示，「0+3」實施後，入境人數顯著上升，而輸入個案亦增加，又指現時措施仍有效，會持續監察變異病毒情況，避免大規模社區爆發。