信諾涉以利用市民個人資料直銷遭票控　前私隱專員黃繼兒代表辯方遇律政司反對 (18:59)

本案被告為信諾環球保險有限公司，被控於2019年12月4日至2020年4月17日犯案。

辯方大律師黃繼兒陳辭指，私隱專員公署不是政府部門，是不偏不倚的法定組織，又指「多謝控方將我地同刑事檢控科、警方拉上親密關係」，然而公署不涉刑事調查工作，及至2021年「起底」刑事化後，公署才首次賦予刑事調查及檢控權力，但僅限於起底案，故此與刑事檢控科及警方「唔係站在一邊」。

黃繼兒續指，控方指稱他是作出「最後決定」的人，將案件轉介至警方，惟公署職責只是對投訴作篩查，基於無公權力，只能將案件轉介予有權力的警方，反問「如果（公署）有權調查，點解唔做晒？」。

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪指，當時黃繼兒公署以最高負責人的身分，將投訴轉介予警方，如今「坐我隔離代表被告，即投訴人要投訴既人」，質疑公義會否得到彰顯，又指黃繼兒理應樹立不偏不倚的形象，反問「依家又見到啲咩呢？」。