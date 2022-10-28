裁三宗販毒案被告表證不成立　上訴庭裁定兩法官犯法律錯誤斥致嚴重不公 (17:54)

律政司早前要求上訴庭考慮，審理3宗販毒案的法官金貝理和麥偉德有否法律上犯錯。上訴庭在判辭逐一分析3案的情節，例如首案被告攜帶逾1909克重、價值214萬元的可卡因入境，法官金貝理卻信納被告遭第三者設下騙局。上訴庭認為，該案的控方證據充足，惟金貝理採納了辯方說法，屬於僭越（usurp）陪審團功能，裁定金貝理犯錯。

第2宗販毒案同樣由金貝理審理，被告聲稱幫人運送衣服，卻被搜出價值300萬元的毒品。陪審團得悉表證不成立後，曾當面質疑金貝理的決定。上訴庭表示，事件揭示了陪審團的擔憂，反映司法權力不光彩（unedifying）的一面。上訴庭又指，金貝理採納被告錄影會面的供辭，惟有關證供未經宣誓下呈堂，指金貝理明顯犯錯。

至於麥偉德審理的第3宗販毒案，涉案被告曾與人以電郵通訊，控方視為掩飾販毒之舉。上訴庭表示，麥偉德採納有關電郵的真確性，取代了陪審團的功能，裁定麥偉德犯錯。上訴庭提及，下級法院不應該再依賴上述3宗錯誤裁決的案件，認為有急切需要推行改革。