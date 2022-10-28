支聯會拒交資料案　國安處稱有必要索資料亦已考慮人權私隱等因素 (17:31)

3名被告分別為支聯會（已解散）前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光，他們否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」。

國安處署理高級警司洪毅繼續作供，鄒幸彤的盤問方向涉及警方向支聯會發出通知書的必要。鄒詢問，警方可以從公司註冊處獲取支聯會成員的資料，亦可從其他途徑獲得支聯會的收入、開支等財政資料，洪同意，但他指不能肯定資料是否正確，或已包含全部內容。

鄒幸彤遂向洪指出，警方沒有以其他方法索取資料，洪同意，並指向警務處長申請發出通知書時，沒有作出相關討論，惟他認為，警員有權根據證據，決定行使哪項權力索取資料。鄒又問，一般而言，警方有權力作出某件事，但並不代表是必要？洪同意，但他不同意發出通知書一事屬不必要。

至於國安處調查顯示支聯會為「外國代理人」，洪毅遂向警務處長申請發出通知書，處長其後簽署批准，洪在盤問下同意，文件是由洪毅及其團隊草擬；鄒幸彤遂質疑，處長沒有就支聯會提出任何觀察，他只是簽署文件。惟國安法指定法官、主任裁判官羅德泉則表示，證人無法為處長回答此問題。