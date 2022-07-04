營救理大案8人包括YouTuber易卓邦暴動罪成　分判囚44至56個月 (14:21)

暴動罪成8人為女學生張永尚（現年21歲，下同）、女學生林阡晴（26歲）、學生廖康良（22歲）、公司經理李屏樂（63歲）、商人易卓邦（28歲）、無業的李家維（26歲）、潘永杰（22歲）及送貨員區海峰（23歲）。廖康良另被裁定管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪成，李屏樂被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

練官判刑指，本案不是即興發生，事發於加士居道和彌敦道直達理大，而示威者可營救校內人士及阻止警方執法，雖然未必有如軍隊部署，但有一定安排，估計示威者有近千人及以小組形式行事。事件癱瘓九龍心臟地帶，無人受傷只是因為警方具裝備和訓練，惟仍造成經濟損失及有損本港形象。

練官指，易卓邦畢業於中大法律系後，在製作公司拍攝網上短片，他表示後悔亦非崇尚暴力，社會賢達等為他撰寫求情信，指他有抱負和活力，且常做義工。練官對他判刑深感不安，稱他應是社會棟樑，惟不可縱容違法，判他入獄50個月。旁觀的李屏樂參程度低，他表示希望可盡快出獄照顧患癌妻子，同被判50個月。

練官稱，張永尚逃離時被截獲，林阡晴攜急救用品到場，判兩人監禁56個月。當時社會風氣「狂歡」及有情誼連繫，或令智商中下、需接受精神治療的廖康良參與社運；李家維因好奇驅使到場，二人被判監50個月。品學兼優的中大生潘永杰被判監48個月，被指投擲汽油彈及認罪的區海峰則被判監44個月。